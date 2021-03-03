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Город (Москва и область)     03.03.2021 11:26

Станции БКЛ «Карамышевская» и «Мневники» откроют не позже апреля

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  БКЛ  открытие 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Станции Большой кольцевой линии метро «Карамышевская» и «Мневники» откроют для пассажиров не позже апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Глава департамента рассказал, что в настоящий момент станции готовы на 98%. На одном участке есть сложные геологические условия, но ускорить работы там нельзя, так как это может привести к «определенным последствиям».

«Думаю, весной этого года введем, март-апрель, они будут введены в эксплуатацию», - заявил Загрутдинов.

Станции «Кармышевская» и «Мнвники» станут частью западного участка БКЛ. Позднее на этом участке планируется открыть еще две станции: «Терехово» и «Кунцевскую».

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  БКЛ  открытие 

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