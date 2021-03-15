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Город (Москва и область)     15.03.2021 18:27

Станции БКЛ «Мневники» и «Карамышевская» подготовят к открытию до конца марта

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Теги:  метро  метрополитен  БКЛ  открытие 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Станции Большой кольцевой линии «Мневники» и «Карамышевская» будут подготовлены к открытию не позднее конца марта, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

По словам заммэра, точная дата открытия будет совместно определена властями Москвы и руководством метрополитена. При этом, к концу марта станции должны быть на 100% готовы к запуску пассажирского движения.

Бочкарев также напомнил, что в 2021 году планируется поэтапно открыть для пассажиров 11 станций БКЛ. С их запуском для пассажиров станет доступно более 70% новой кольцевой линии.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что станции «Мневники» и «Карамышевская» откроются для пассажиров не позднее апреля.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  БКЛ  открытие 

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