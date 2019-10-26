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Город (Москва и область)
26.10.2019, 14:46
Станции Каховской линии метро откроются для пассажиров в составе БКЛ в 2022 году
26 октября. Mossovetinfo.ru – Станции Каховской линии метро откроются для пассажиров в составе Большой кольцевой линии в 2022 году после масштабной реконструкции, сообщается на официальном сайте Ст...
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Город (Москва и область)
26.10.2019, 13:57
В 2020 году в штате ЦОДД появится мотопатруль
26 октября. Mossovetinfo.ru – Мотопатрули появятся в штате Центра организации дорожного движения в 2020 году, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД. Как сообщает пресс-служба,...
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Город (Москва и область)
26.10.2019, 11:57
Строительство второго участка Некрасовской линии метро завершат к 15 декабря
26 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство второго участка Некрасовской линии метро завершат к 15 декабря, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин. На строящемся участке расположе...