26 октября. Mossovetinfo.ru – Станции Каховской линии метро откроются для пассажиров в составе Большой кольцевой линии в 2022 году после масштабной реконструкции, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.



По словам Хуснуллина, для включения Каховской линии в БКЛ необходимо провести полную реконструкцию как самих станций, так и перегонов, две станции предстоит отстроить практически заново. В ходе работ будет произведена замена путей, а также полностью обновлены инженерные системы и системы обеспечения движения.



Ранее сообщалось, что Каховская линия метро закрылась для пассажиров 26 октября для реконструкции и переоснащения станций для последующего их включения в состав БКЛ.