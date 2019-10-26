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Город (Москва и область)     26.10.2019 14:46

Станции Каховской линии метро откроются для пассажиров в составе БКЛ в 2022 году

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Теги:  метро  метрополитен  БКЛ  Каховская линия 

26 октября. Mossovetinfo.ru – Станции Каховской линии метро откроются для пассажиров в составе Большой кольцевой линии в 2022 году после масштабной реконструкции, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, для включения Каховской линии в БКЛ необходимо провести полную реконструкцию как самих станций, так и перегонов, две станции предстоит отстроить практически заново. В ходе работ будет произведена замена путей, а также полностью обновлены инженерные системы и системы обеспечения движения.

Ранее сообщалось, что Каховская линия метро закрылась для пассажиров 26 октября для реконструкции и переоснащения станций для последующего их включения в состав БКЛ.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  БКЛ  Каховская линия 

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