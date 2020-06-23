23 июня. Mossovetinfo.ru – Станцию «Сокольники» Большой кольцевой линии планируется открыть в 2021 году, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
В настоящее время идет строительство основных конструкций станции и вестибюлей. Из северного вестибюля пассажиры смогут выйти в переход под Сокольническим Валом, к парку Сокольники и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии.
Станция «Сокольники» станет частью северо-восточного участка БКЛ от «Нижегородской» до «Савеловской». Ранее сообщалось, что целиком ввести участок в строй планируется в 2022 году.
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