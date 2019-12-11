11 декабря. Mossovetinfo.ru – Станция «Кунцевская» Большой кольцевой линии станет частью одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ строящейся станции.
Собянин отметил, что на станции пересекутся Арбатско-Покровская, Филевская и Большая кольцевая линии метро, а также маршрут МЦД-1 и подчеркнул, что этот узел в настоящий момент уже перегружен.
В связи с этим Собянин заявил, что новую станцию необходимо построить как можно быстрее, но при этом необходимо уделить особое внимание комфорту пассажиров.
«Чтобы не получилось так, что вы станцию введете, а все остальное будет еще два года доделываться. Так не должно быть», - заявил мэр Москвы.
Строящаяся станция станет частью западного участка БКЛ от «Хорошевской» до «Кунцевской». На участке будет расположено четыре станции: «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Мневники» и «Кунцевская». Строительство участка будет проходить в два этапа. В 2020 году планируется завершить работы на участке между станциями «Хорошевская» и «Карамышевская», а в 2021 году — на участке от «Карамышевской» до «Кунцевской».
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