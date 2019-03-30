Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     30.03.2019 09:45

Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  станция Каховская  Каховская  БКЛ  метро  метрополитен 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию 30 марта. Это необходимо для интеграции Каховской линии метро в состав Большой кольцевой линии.

Движение поездов по Каховской линии будет осуществляться между станциями «Варшавская» и «Каширская». От станции «Каховская» до станции «Варшавская» пассажиры смогут доехать на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.

Организуется дополнительный маршрут № т60к. Автобусы поедут от станции метро «Каховская» (конечная остановка – на Большой Юшуньской улице) по Большой Юшуньской улице, улице Каховка и Чонгарскому бульвару до станции метро «Варшавская». Оплата проезда – по городскому тарифу.

Южный и юго-западный участки БКЛ планируют открыть в 2020 году. В состав южного участка, к которому будет присоединена Каховская линия, войдут еще три станции: «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов». Три станции будут открыты в составе юго-западного участка: «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и «Аминьевское шоссе».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
станция Каховская  Каховская  БКЛ  метро  метрополитен 

Возврат к списку

Лента новостей

09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию

09:38 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты на юго-востоке Москвы с 30 марта по 5 апреля

09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ

17:09 Происшествия Глава столичной ГИБДД каказан после ДТП на Можайском шоссе

16:23 Власть Россия не будет регулировать интернет по китайскому образцу - Медведев

Актуальные материалы

09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию

09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ

07:49 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле

21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта

17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне

07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru