30 марта. Mossovetinfo.ru – Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию 30 марта. Это необходимо для интеграции Каховской линии метро в состав Большой кольцевой линии.



Движение поездов по Каховской линии будет осуществляться между станциями «Варшавская» и «Каширская». От станции «Каховская» до станции «Варшавская» пассажиры смогут доехать на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.



Организуется дополнительный маршрут № т60к. Автобусы поедут от станции метро «Каховская» (конечная остановка – на Большой Юшуньской улице) по Большой Юшуньской улице, улице Каховка и Чонгарскому бульвару до станции метро «Варшавская». Оплата проезда – по городскому тарифу.



Южный и юго-западный участки БКЛ планируют открыть в 2020 году. В состав южного участка, к которому будет присоединена Каховская линия, войдут еще три станции: «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов». Три станции будут открыты в составе юго-западного участка: «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и «Аминьевское шоссе».