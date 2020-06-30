30 июня. Mossovetinfo.ru – Платформа Сетунь, первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) открылась после реконструкции.
Присутствовавший на открытии мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что после открытия первых двух маршрутов МЦД-1 и МЦД-2 в Москве открыли или реконструировали уже около десяти станций. По словам Собянина, в ближайшие годы планируется строительство и реконструкция еще 17 станций. Все они приводятся к стандарту МЦД, на станциях обустраивают навесы, подземные переходы, строят лифты и эскалаторы, обеспечивают стыковку с другими видами транспорта, проводят комплексное благоустройство прилегающих территорий.
При этом мэр Москвы отметил, что вся работа ведется без остановки движения, все работы проходят на действующих магистральных путях.
В рамках реконструкции на станции Сетунь были построены подземный пешеходный переход, сооружена новая островная платформа в сторону области, построен конкорс с витражным остеклением, установлено шесть лифтов и три эскалатора. В результате площадь станции выросла почти втрое.
Планируется, что обновленная станция улучшит транспортное обслуживание жителей районов Кунцево и Можайский.
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