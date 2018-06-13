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Город (Москва и область)     13.06.2018 16:28

Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии временно закроется на вход утром 15 июня

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Теги:  метро  метрополитен  Ураза-байрам  ограничения 

13 июня. Mossovetinfo.ru – Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии метрополитена временно закроется для входа пассажиров 15 июня, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

Закрытие станции связано с празднованием религиозного праздника Ураза-Байрам, так как станция находится в шаговой доступности от Московской соборной мечети.

Станция будет закрыта для входа пассажиров с 5:30 утра и до того момента, когда снизиться поток верующих. В 2017 году во время празднования Ураза-Байрам станцию открыли для входа пассажиров около 8 часов утра.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Ураза-байрам  ограничения 

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