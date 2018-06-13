13 июня. Mossovetinfo.ru – Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии метрополитена временно закроется для входа пассажиров 15 июня, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.
Закрытие станции связано с празднованием религиозного праздника Ураза-Байрам, так как станция находится в шаговой доступности от Московской соборной мечети.
Станция будет закрыта для входа пассажиров с 5:30 утра и до того момента, когда снизиться поток верующих. В 2017 году во время празднования Ураза-Байрам станцию открыли для входа пассажиров около 8 часов утра.
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