13 июня. Mossovetinfo.ru – Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии метрополитена временно закроется для входа пассажиров 15 июня, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.



Закрытие станции связано с празднованием религиозного праздника Ураза-Байрам, так как станция находится в шаговой доступности от Московской соборной мечети.



Станция будет закрыта для входа пассажиров с 5:30 утра и до того момента, когда снизиться поток верующих. В 2017 году во время празднования Ураза-Байрам станцию открыли для входа пассажиров около 8 часов утра.