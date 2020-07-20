20 июля. Mossovetinfo.ru – Станцию «Электрозаводская» Большой Кольцевой линии метро достроят до конца текущего года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения строящейся станции.



По словам мэра Москвы, на базе новой станции появится важный транспортно-пересадочный узел, который свяжет Арбатско-Покровскую линию метро, БКЛ и Казанское направление МЖД, где пройдет маршрут МЦД-3. Кроме того, новая станция важна и для местных жителей.



Также Собянин заявил, что в 2021 году со будет построен переход с БКЛ на станцию «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии.



Станция «Электрозаводская» станет частью северо-восточного участка БКЛ от «Нижегородской» до «Савеловской», который планируется полностью открыть для пассажиров в 2022 году.