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Город (Москва и область)     20.07.2020 16:48

Станцию БКЛ «Электрозаводская» достроят до конца года - Собянин

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Теги:  Электрозаводская  метро  БКЛ  строительство  Сергей Собянин 

20 июля. Mossovetinfo.ru – Станцию «Электрозаводская» Большой Кольцевой линии метро достроят до конца текущего года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения строящейся станции.

По словам мэра Москвы, на базе новой станции появится важный транспортно-пересадочный узел, который свяжет Арбатско-Покровскую линию метро, БКЛ и Казанское направление МЖД, где пройдет маршрут МЦД-3. Кроме того, новая станция важна и для местных жителей.

Также Собянин заявил, что в 2021 году со будет построен переход с БКЛ на станцию «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии.

Станция «Электрозаводская» станет частью северо-восточного участка БКЛ от «Нижегородской» до «Савеловской», который планируется полностью открыть для пассажиров в 2022 году.


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Карта места

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Теги: 
Электрозаводская  метро  БКЛ  строительство  Сергей Собянин 

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