19 октября. Mossovetinfo.ru – В Московской области открылась после реконструкции станция Долгопрудная МЦД-1 (Одинцово - Лобня), сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.



Реконструкция станции началась в январе 2019 года и велась в круглосуточном режиме по специальной технологии, без остановки движения поездов.



В ходе реконструкции на станции возвели две современные платформы, укрытые навесами от непогоды во всю длину, а также наземный пассажирский вестибюль, в котором расположены 21 турникет, восемь эскалаторов и 4 лифта. Также станция оборудована туалетами и динамической системой навигации.



Мэр Москвы отметил, что в этом году на маршрутах МЦД будет открыто 15 новых станций, которые по сути являются первоклассными современными вокзалами, которые оборудованы всем необходимым для комфортного провоза пассажиров.



Планируется, что после отмены коронавирусных ограничений, станцией Долгопрудная будут ежедневно пользоваться 18,3 тысячи пассажиров, а к 2025 году пассажиропоток вырастет до 22 тысяч человек в сутки.