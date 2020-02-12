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Город (Москва и область)     12.02.2020 12:18

Станцию метро «Текстильщики» свяжут пересадкой с БКЛ в 2022 году

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Теги:  метро  строительство  БКЛ  переход 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – Станцию «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии свяжут с Большой кольцевой линией переходом в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

На восточном участке БКЛ появится одноименная станция, северный вестибюль которой свяжут с со станцией «Текстильщики» фиолетовой линии надземным пешеходным переходом.

Кроме того, станцию БКЛ «Текстильщики» свяжут переходом по принципу «сухие ноги» с одноименной станцией МЦД-2.

Новая станция «Текстильщики» станет частью восточного участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской».


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Теги: 
метро  строительство  БКЛ  переход 

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