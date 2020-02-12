12 февраля. Mossovetinfo.ru – Станцию «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии свяжут с Большой кольцевой линией переходом в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



На восточном участке БКЛ появится одноименная станция, северный вестибюль которой свяжут с со станцией «Текстильщики» фиолетовой линии надземным пешеходным переходом.



Кроме того, станцию БКЛ «Текстильщики» свяжут переходом по принципу «сухие ноги» с одноименной станцией МЦД-2.



Новая станция «Текстильщики» станет частью восточного участка БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской».