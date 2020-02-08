8 февраля. Mossovetinfo.ru – Станцию метро в районе Гольяново начнут строить в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



В настоящее время идут проектные работы. Подготовку к строительству станции могут начать уже в этом году – это работы, связанные с переносом подземных инженерных коммуникаций. Это уходит в среднем около 20% времени строительства.



Ожидается, что новая станция Арбатско-Покровской линии разгрузит Щелковское шоссе и действующую станцию метро «Щелковская», а также обеспечит лучшую транспортную доступность района Гольяново.