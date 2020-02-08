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Город (Москва и область)     08.02.2020 13:51

Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году

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Теги:  метро  метрополитен  Гольяново  строительство  Андрей Бочкарев  Бочкарев 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – Станцию метро в районе Гольяново начнут строить в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

В настоящее время идут проектные работы. Подготовку к строительству станции могут начать уже в этом году – это работы, связанные с переносом подземных инженерных коммуникаций. Это уходит в среднем около 20% времени строительства.

Ожидается, что новая станция Арбатско-Покровской линии разгрузит Щелковское шоссе и действующую станцию метро «Щелковская», а также обеспечит лучшую транспортную доступность района Гольяново.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Гольяново  строительство  Андрей Бочкарев  Бочкарев 

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