8 февраля. Mossovetinfo.ru – Станцию метро в районе Гольяново начнут строить в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
В настоящее время идут проектные работы. Подготовку к строительству станции могут начать уже в этом году – это работы, связанные с переносом подземных инженерных коммуникаций. Это уходит в среднем около 20% времени строительства.
Ожидается, что новая станция Арбатско-Покровской линии разгрузит Щелковское шоссе и действующую станцию метро «Щелковская», а также обеспечит лучшую транспортную доступность района Гольяново.
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