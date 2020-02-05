5 февраля. Mossovetinfo.ru – Станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро закроют с 22 февраля 2022 года до июня 2021 года для замены эскалаторов, сообщается на официальном сайте московского метрополитена.



Сообщается, что замена эскалаторов необходима, в связи с тем, что у действующих эскалаторных комплексов, установленных в 1953 году подходит к концу срок эксплуатации. Так как на станции «Смоленская» всего один выход, замена эскалаторов без закрытия станции невозможно. Кроме замены эскалаторов будет проведен капитальный ремонт вестибюля станции.



Во время проведения работ поезда будут следовать мимо станции «Смоленская» без остановки. Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться станицей «Смоленская» Филевской линии.