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Город (Москва и область)     09.04.2021 12:26

Старейший кинотеатр Москвы «Художественный» открылся после реставрации

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Теги:  кинотеатры  Художественный  реконструкция  открытие 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве после реконструкции открылся старейший кинотеатр города «Художественный».

Кинотеатр «Художественный» был построен в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского. Позднее здание кинотеатра было перестроено Федором Шехтелем. К 2010 году здание кинотеатра пришло в очень плохое состояние, и в 2014 году он был закрыт на реконструкцию.

Первый подрядчик затянул сроки работ и контракт с ним был разорван. В 2016 году кинотеатр был передан в аренду на 20 лет компании Александра Мамута A&NN. В 2019 году совладельцем кинотеатра стала Rambler Group, в том же году началась реконструкция кинотеатра.

В результате реконструкции в кинотеатре появилось четыре зала: большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя. Все залы оснащены самым современным кино- и звуковым оборудованием.

Кроме того, после реконструкции кинотеатру вернули его историческое название: «Художественный электро-театръ».

«Художественный» будет работать ежедневно с 09:00 до 03:00. Стоимость билетов будет начинаться от 290 рублей. В выходные дни помимо регулярных киносеансов в кинотеатре будут организованы экскурсии, на которых посетителям расскажут, как строили, перестраивали и реконструировали кинотеатр.

В связи с действующими в Москве коронавирусными ограничениями, заполняемость залов пока будет ограничена 50%, а интервалы между сеансами будут составлять 30 минут.

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Карта места

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Теги: 
кинотеатры  Художественный  реконструкция  открытие 

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