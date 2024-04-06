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Город (Москва и область)     08.04.2024 11:26

Стартовал прием заявок на московский конкурс «Бюджет для граждан»

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Теги:  Бюджет для граждан  конкурс  номинации  Москва  Зяббарова  Открытый бюджет города Москвы 

8 апреля — Mossovetinfo.ru —— 8 апреля стартовал прием заявок на на 11-й московский конкурс «Бюджет для граждан» – это конкурс для всех, кто интересуется вопросами бюджета. Физические лица могут соревноваться в 13 номинациях, юридические – в 7. Об этом сообщила министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

Главная задача конкурсантов – сделать бюджетные данные доступнее и понятнее для граждан. Прием заявок продлится до 29 мая. Итоги конкурса подведут в июне.

С условиями конкурса и номинациями можно ознакомится на портале Правительства Москвы «Открытый бюджет города Москвы»

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Теги: 
Бюджет для граждан  конкурс  номинации  Москва  Зяббарова  Открытый бюджет города Москвы 

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