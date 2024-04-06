Стартовал прием заявок на московский конкурс «Бюджет для граждан»

8 апреля — Mossovetinfo.ru —— 8 апреля стартовал прием заявок на на 11-й московский конкурс «Бюджет для граждан» – это конкурс для всех, кто интересуется вопросами бюджета. Физические лица могут соревноваться в 13 номинациях, юридические – в 7. Об этом сообщила министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.



Главная задача конкурсантов – сделать бюджетные данные доступнее и понятнее для граждан. Прием заявок продлится до 29 мая. Итоги конкурса подведут в июне.



С условиями конкурса и номинациями можно ознакомится на портале Правительства Москвы «Открытый бюджет города Москвы»

