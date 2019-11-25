25 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве началась прокладка первого перегонного тоннеля Коммунарской линии метро, сообщается на портале mos.ru.
Строители начали прокладывать тоннель от строящейся станции «Университет дружбы народов» до «Улицы Новаторов». Всего на Коммунарской линии метро сейчас строится 7 станций.
Коммунарская линия станет самой протяженной веткой метро, которая не проходит через центр города. Линия пройдет от МЦК до Троицка. Протяженность линии составит около 40 километров, на ней будет расположено 16 станций. Помимо МЦК с Коммунарской линии можно будет совершить пересадки на БКЛ, Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро. Планируется, что ежедневно новой линией будут пользоваться около 100 тысяч человек.
16:48 Происшествия В административном здании в центре Москвы произошел пожар
15:37 Город (Москва и область) Стартовала проходка первого тоннеля Коммунарской линии метро
15:26 Власть Мэр Москвы уволил главу управы Кузьминки
13:57 Город (Москва и область) Метро в Голяново придет к 2023 году - Хуснуллин
13:23 Город (Москва и область) Полковник Дроганов назначен руководителем ГИБДД Москвы
11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов
10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы