25 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве началась прокладка первого перегонного тоннеля Коммунарской линии метро, сообщается на портале mos.ru.



Строители начали прокладывать тоннель от строящейся станции «Университет дружбы народов» до «Улицы Новаторов». Всего на Коммунарской линии метро сейчас строится 7 станций.



Коммунарская линия станет самой протяженной веткой метро, которая не проходит через центр города. Линия пройдет от МЦК до Троицка. Протяженность линии составит около 40 километров, на ней будет расположено 16 станций. Помимо МЦК с Коммунарской линии можно будет совершить пересадки на БКЛ, Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро. Планируется, что ежедневно новой линией будут пользоваться около 100 тысяч человек.