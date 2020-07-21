21 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве начались работы по благоустройству территорий возле трех строящихся станций Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Работы начались возле будущих станций «Улица Новаторов», «Проспект Вернадского» и «Зюзино».
Общая площадь благоустройства составит более 36 гектаров. В рамках работ будет заменено дорожное покрытие, более 130 тысяч квадратных метров займут новые парковки. Общая площадь тротуаров составит более 64 тысяч квадратных метров. Тротуары частично замостят плиткой и гранитным камнем. Будет проложено более 200 метров ливневой канализации.
Также возле станций появятся новые системы освещения, всего будет установлено более 500 фонарей различных модификаций.
Отдельное внимание будет уделено озеленению территорий. Возле новых станций высадят около 200 деревьев и 1150 кустарников, уложат более 139 тысяч квадратных метров газона.
Помимо этого, возле строящихся станций метро будет установлено более 80 лавочек и свыше 30 павильонов остановок общественного транспорта, в каждом из которых можно будет подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.
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