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Город (Москва и область)     15.11.2019 11:40

Стартовало голосование по поводу южного дублера Кутузовского проспекта

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Теги:  Активный гражданин  голосование  дублер Кутузовского проспекта 

15 ноября. Mossovetinfo.ru – На проекте «Активный гражданин» началось голосование по вопросу строительства южного дублера Кутузовского проспекта.

Участникам голосования предстоит ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они проект строительства новой трассы (при этом можно внести свои предложения по проекту), каким видом транспорта участники голосования пользуются чаще всего, планируют ли пользоваться новой магистралью и как часто бывают в районах прохождения дублера.

Южный дублер Кутузовского проспекта пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца вдоль путей Киевского направления МЖД. Протяженность новой шестиполосной трассы составит 11 километров. Новая трасса разгрузит Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, а также Мосфильмовскую улицу. Кроме того, дорога улучшит транспортную доступность западных районов Москвы.


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Карта места

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Теги: 
Активный гражданин  голосование  дублер Кутузовского проспекта 

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