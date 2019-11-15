15 ноября. Mossovetinfo.ru – На проекте «Активный гражданин» началось голосование по вопросу строительства южного дублера Кутузовского проспекта.
Участникам голосования предстоит ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они проект строительства новой трассы (при этом можно внести свои предложения по проекту), каким видом транспорта участники голосования пользуются чаще всего, планируют ли пользоваться новой магистралью и как часто бывают в районах прохождения дублера.
Южный дублер Кутузовского проспекта пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца вдоль путей Киевского направления МЖД. Протяженность новой шестиполосной трассы составит 11 километров. Новая трасса разгрузит Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, а также Мосфильмовскую улицу. Кроме того, дорога улучшит транспортную доступность западных районов Москвы.
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