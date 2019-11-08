8 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное реставрации и реконструкции Северного речного вокзала.



Участникам голосования предлагается ответить на три вопроса. Первый вопрос – об отношении к проводимым на вокзале работам. Отвечая на второй вопрос участники должны указать, что должно появится на обновленном вокзале, чтобы туда хотелось приходить в любое время года. Можно выбрать как из предложенных вариантов ответа (экскурсионное обслуживание, рестораны и кафе, аренда спортинвентаря, доступ в залы с историческими интерьерами), так и добавить свои предложения. Третий вопрос касается того, должен ли Северный речной вокзал после открытия работать круглосуточно.



Реставрацию Северного речного вокзала планируется завершить в 2020 году. В ходе работ зданию вернут исторический облик: восстановят настенные панно с изображением 9 шлюзов Канала имени Москвы, отреставрируют башенные часы, восстановят светильники и фасады здания по образцу 1937 года, мраморную облицовку стен, потолочные росписи.



После реконструкции Северный речной вокзал превратится в современный транспортный комплекс, который будет обслуживать пассажиров речного транспорта. Сразу после окончания всех работ откроют первый речной маршрут от Киевского вокзала до улицы Нижние Мневники. Также в здании вокзала появится музей, а прилегающая территория станет благоустроенным парком.