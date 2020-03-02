2 марта. Mossovetinfo.ru – Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ России.
Сообщается, что жители регионов, в которых платежи за отопление начисляются не по общедомовым счетчикам, а равномерно в течение года, могут рассчитывать на их снижение.
Также сообщается, что в некоторых регионах уже начали заявлять о пересмотре размеров оплаты за отопление. Так в Москве, сумма экономии может составить до 200 рублей в месяц. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, из-за аномально теплой погоды в столице израсходовано на отопление примерно на 20% меньше тепла и газа, чем планировалось.
Депутаты Госдумы ранее обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, с просьбой не индексировать тарифы ЖКХ в связи с теплой зимой.
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