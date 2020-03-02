Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     02.03.2020 09:52

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЖКХ  отопление  погода  тарифы  оплата 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ России.

Сообщается, что жители регионов, в которых платежи за отопление начисляются не по общедомовым счетчикам, а равномерно в течение года, могут рассчитывать на их снижение.

Также сообщается, что в некоторых регионах уже начали заявлять о пересмотре размеров оплаты за отопление. Так в Москве, сумма экономии может составить до 200 рублей в месяц. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, из-за аномально теплой погоды в столице израсходовано на отопление примерно на 20% меньше тепла и газа, чем планировалось.

Депутаты Госдумы ранее обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, с просьбой не индексировать тарифы ЖКХ в связи с теплой зимой.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЖКХ  отопление  погода  тарифы  оплата 

Возврат к списку

Лента новостей

10:45 В России Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с празднованием 8 марта

09:54 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 2 марта

09:52 Город (Москва и область) Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы

09:14 В мире Количество заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

08:59 Власть Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка

Актуальные материалы

20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru