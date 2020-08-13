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Город (Москва и область)     13.08.2020 12:01

Строительные работы завершены в новом здании автовокзала «Щелковский»

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Теги:  строительство  автовокзалы  Щелковский автовокзал 

13 августа. Mossovetinfo.ru – Завершены строительно-монтажные работы в новом здании автовокзала «Щелковский» на востоке Москвы, сообщается на официальном сайте Мосгосстройнадзора.

Новое здание состоит из пяти подземных, шести наземных и одного технического этажа. Здание будет представлять из себя многофункциональный комплекс, в котором помимо автовокзала появятся торговые площади, кафе, рестораны, кинотеатр на 500 мест и подземная автостоянка на 957 машиномест.

Здание построено на месте бывшего Щелковского автовокзала. Новый автовокзал будет рассчитан на обслуживание 1,6 тысячи рейсов в сутки – как пригородных и внутриобластных, так и межрегиональных, и международных.

Новый многофункциональный центр станет частью транспортно-пересадочного узла «Щелковский». Полностью завершить строительство планируется до конца текущего года.


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Теги: 
строительство  автовокзалы  Щелковский автовокзал 

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