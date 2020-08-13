13 августа. Mossovetinfo.ru – Завершены строительно-монтажные работы в новом здании автовокзала «Щелковский» на востоке Москвы, сообщается на официальном сайте Мосгосстройнадзора.
Новое здание состоит из пяти подземных, шести наземных и одного технического этажа. Здание будет представлять из себя многофункциональный комплекс, в котором помимо автовокзала появятся торговые площади, кафе, рестораны, кинотеатр на 500 мест и подземная автостоянка на 957 машиномест.
Здание построено на месте бывшего Щелковского автовокзала. Новый автовокзал будет рассчитан на обслуживание 1,6 тысячи рейсов в сутки – как пригородных и внутриобластных, так и межрегиональных, и международных.
Новый многофункциональный центр станет частью транспортно-пересадочного узла «Щелковский». Полностью завершить строительство планируется до конца текущего года.
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