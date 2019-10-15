15 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство дома по программе реновации жилья завершается в московском районе Царицыно, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.



Монолитное здание переменной этажности строится на улице Ереванская по индивидуальному проекту. Завершить строительство дома планируется в 2020 году.



В здании будет 239 квартир: 32 однокомнатные, 148 двухкомнатных и 59 трехкомнатных.



В вестибюлях жилой части разместятся комнаты для консьержей, помещения для колясок, кладовая, зоны почтовых ящиков и пассажирские лифты грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.



Под домом будет расположена подземная парковка, кроме того, парковочные места появятся на плоскостной парковке, которая будет организована рядом с домом.



Прилегающая к дому территория будет благоустроена, возле дома разобьют газоны и цветники, обустроят детскую площадку и места для отдыха.