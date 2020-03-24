24 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство новой инфекционной больницы в ТиНАО выполнено на 40% в ближайшие недели больница будет достроена, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам Собянина, в новой больнице будет более 500 коек, из которых половина – реанимационные. Такого объема коечного фонда с таким объемом реанимации нет ни в одной столичной больнице.



Вначале будет построен блок лечебных корпусов, которых будет 12, в том числе лабораторного, хозяйственного и корпуса санобработки. В дальнейшем планируется построить реанимационный блок из 16 корпусов.



Решение о строительстве нового инфекционного центра в поселении Вороновское в ТиНАО рядом с деревеней Голохвастово было принято в связи с распространением коронавируса. Строительство нового центра началось 13 марта. Новая больница станет ультрасовременным медицинским центром, который прослужит несколько десятков лет.