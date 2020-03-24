24 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство новой инфекционной больницы в ТиНАО выполнено на 40% в ближайшие недели больница будет достроена, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянина, в новой больнице будет более 500 коек, из которых половина – реанимационные. Такого объема коечного фонда с таким объемом реанимации нет ни в одной столичной больнице.
Вначале будет построен блок лечебных корпусов, которых будет 12, в том числе лабораторного, хозяйственного и корпуса санобработки. В дальнейшем планируется построить реанимационный блок из 16 корпусов.
Решение о строительстве нового инфекционного центра в поселении Вороновское в ТиНАО рядом с деревеней Голохвастово было принято в связи с распространением коронавируса. Строительство нового центра началось 13 марта. Новая больница станет ультрасовременным медицинским центром, который прослужит несколько десятков лет.
12:19 Власть Порядок приема населения депутатами Мосгордумы изменился из-за коронавируса
12:10 Город (Москва и область) Строительство инфекционной больницы в ТиНАО выполнено на 40%
11:23 В России Экс-глава Роскомндазора Александр Жаров возглавил «Газпром-медиа»
11:13 В России Все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта - Ростуризм
10:50 В России Более 93 тысяч человек в России находятся под медицинским контролем из-за коронавируса
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений
08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек
16:26 Власть Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами, кроме нескольких десятков рейсов из Москвы