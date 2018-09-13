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Город (Москва и область)     13.09.2018 08:21

Строительство московского филиала «Эрмитажа» начнут в 2019 году

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Теги:  строительство  Эрмитаж 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство московского филиала «Эрмитажа» начнется на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в 2019 году, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на управляющего «ЛСР.Недвижимость - Москва» Ивана Романова.

По словам Романова, проектирование здания уже практически завершено, однако экспертиза заняла несколько больше времени, чем рассчитывалось, так как при строительстве будут использованы новые технологии, и было необходимо обосновать их применение.

Здание будет иметь несколько уровней. На самом нижнем уровне планируется разместить общественные пространства и магазины, выше будут размещены зоны, посвященные различным видам искусства, самый верхний уровень будет посвящен скульптуре.

Здание московского филиала «Эрмитажа» будет выполнено из стекла и камня, который пропускает свет. Это позволит организовать ночную подсветку здания. Строительство планируется завершить в течение 3-4 лет.


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Карта места

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Теги: 
строительство  Эрмитаж 

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