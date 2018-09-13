13 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство московского филиала «Эрмитажа» начнется на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в 2019 году, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на управляющего «ЛСР.Недвижимость - Москва» Ивана Романова.



По словам Романова, проектирование здания уже практически завершено, однако экспертиза заняла несколько больше времени, чем рассчитывалось, так как при строительстве будут использованы новые технологии, и было необходимо обосновать их применение.



Здание будет иметь несколько уровней. На самом нижнем уровне планируется разместить общественные пространства и магазины, выше будут размещены зоны, посвященные различным видам искусства, самый верхний уровень будет посвящен скульптуре.



Здание московского филиала «Эрмитажа» будет выполнено из стекла и камня, который пропускает свет. Это позволит организовать ночную подсветку здания. Строительство планируется завершить в течение 3-4 лет.