Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников - губернатор Беглов

4 июля — Mossovetinfo.ru — Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке беспилотников, работают средства ПВО. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.



«В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. Возможны перебои мобильного интернета», - сообщил Беглов.



Губернатор Ленинградской областью Александр Дрозденко сообщил, что к утру ПВО сбила 67 украинских дронов.



«Над Ленинградской областью сбито 67 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», - сообщил Дрозденко.



Мэр Москвы Сергей Собянин в период с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля сообщил об Уничтожении двадцати трех беспилотников, летевших на Москву.



Минобороны РФ сообщило утром 4 июля, что ночью над российскими регионами уничтожено 389 украинских БПЛА.



«В течение ночи, в период с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - сообщило Минобороны.