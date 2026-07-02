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В России
04.07.2026, 09:29
Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников - губернатор Беглов
4 июля — Mossovetinfo.ru — Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке беспилотников, работают средства ПВО. Об э...
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В России
03.07.2026, 07:48
155 украинских БПЛА над Россией за ночь на 3 июля уничтожила ПВО - МО РФ
3 июля – — Mossovetinfo.ru — Дежурными средствами ПВО уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над терри...
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В России
02.07.2026, 07:59
2 июля: силы ПВО за ночь сбили 327 украинских беспилотников над российскими регионами - МО
2 июля — Mossovetinfo.ru — Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников самолетно...