10 января. Mossovetinfo.ru – Строительство Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году, сообщил в интервью порталу «Москва 24» глава департамента строительства столицы Петр Аксенов.
По словам Аксенова, в настоящее время только на одном участке не ведутся работы – на Лосином острове. Все остальные участки СВХ либо уже построены, либо находятся в стадии строительства.
Аксенов также заявил, что с введением новых участков хорд дорожная ситуация улучшается на 15-30% за счет расширения дорог и бессветофорного движения.
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