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Город (Москва и область)     28.05.2018, 18:54

Строительство станции метро «Можайская» началось в Москве

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  станция Можайская 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Строительство станции «Можайская» Большой Кольцевой линии (БКЛ) метрополитена началось в Москве, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы.

Станция «Можайская» станет частью западного участка БКЛ от станции «Нижние Мневники» до станции «Можайская». Строительство участка планируется завершить в 2021 году.

Новая станция будет расположена вдоль Рублевского шоссе. Подземный переход соединит новую станцию со станцией «Кунцевская» Филевской и Арбатско-Покровской линии.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  станция Можайская 

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