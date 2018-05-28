28 мая. Mossovetinfo.ru – Строительство станции «Можайская» Большой Кольцевой линии (БКЛ) метрополитена началось в Москве, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы.



Станция «Можайская» станет частью западного участка БКЛ от станции «Нижние Мневники» до станции «Можайская». Строительство участка планируется завершить в 2021 году.



Новая станция будет расположена вдоль Рублевского шоссе. Подземный переход соединит новую станцию со станцией «Кунцевская» Филевской и Арбатско-Покровской линии.