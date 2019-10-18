Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     18.10.2019 13:11

Строительство станции метро «Окская» завершат до конца года - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  строительство  Некрасовская линия 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство станции метро «Окская» Некрасовской линии метро выполнено на 80% завершить работы планируется до конца 2019 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на станции.

Собянин отметил, что новая станция станет одной из самых загруженных, прогнозируется, что ее пассажиропоток составит 30 тысяч человек в сутки. Вокруг станции находятся жилые дома, промышленные территории, кроме того, возле станции планируется активное строительство по программе реновации.

Станция «Окская» откроется в составе второго участка Некрасовской линии метро от станции «Косино» до станции «Нижегородская». Первый участок линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино» был открыт для пассажиров 3 июня. Открыть второй участок линии планируется до конца года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  строительство  Некрасовская линия 

Возврат к списку

Лента новостей

13:11 Город (Москва и область) Строительство станции метро «Окская» завершат до конца года - Собянин

12:53 Город (Москва и область) Мавзолей Ленина будет закрыт 25 октября, 5 и 7 ноября

12:37 Происшествия Рабочий погиб из-за обвала грунта на западе Москвы

11:38 Город (Москва и область) Возле Канала имени Москвы по программе реновации появится парк

10:47 Город (Москва и область) Дом по реновации в Старом Крюкове сдадут в эксплуатацию в 2020 году

Актуальные материалы

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru