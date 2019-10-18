18 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство станции метро «Окская» Некрасовской линии метро выполнено на 80% завершить работы планируется до конца 2019 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на станции.



Собянин отметил, что новая станция станет одной из самых загруженных, прогнозируется, что ее пассажиропоток составит 30 тысяч человек в сутки. Вокруг станции находятся жилые дома, промышленные территории, кроме того, возле станции планируется активное строительство по программе реновации.



Станция «Окская» откроется в составе второго участка Некрасовской линии метро от станции «Косино» до станции «Нижегородская». Первый участок линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино» был открыт для пассажиров 3 июня. Открыть второй участок линии планируется до конца года.