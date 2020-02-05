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Город (Москва и область)     05.02.2020 14:33

Строительство станции «Суворовская» не скажется на движении поездов по Кольцевой линии

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Теги:  метро  строительство  станция Суворовская  Кольцевая линия 

5 февраля. Mossovetinfo.ru – Строительство станции метро «Суворовская» на действующей кольцевой линии не скажется на движении поездов, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

По словам Бочкарева, говорить о сроках начала строительства пока рано, так как при проектировании необходимо минимизировать влияние строительных работ на движение поездов.

При этом, само строительство планируется выполнить быстро, однако на этапе планировки торопиться нельзя. «Необходимо просчитать все особенности, учитывая обстоятельства и сложность проекта», - заявил Бочкарев.

Новая станция Кольцевой линии будет построена между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира». Планируется, что станция «Суворовская» будет построена не ранее, чем через пять лет.


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Карта места

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Теги: 
метро  строительство  станция Суворовская  Кольцевая линия 

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