29 ноября. Mossovetinfo.ru – В районе Восточное Измайлово завершается строительство жилого дома в рамках программы реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.
Монолитный односекционный дом с подземной автостоянкой строится по индивидуальному проекту на 13-й Парковой улице. В доме будет 147 квартир: 34 однокомнатных, 85 двухкомнатных, 27 трехкомнатных и 1 четырехкомнатная. Четыре двухкомнатные квартиры будут приспособлены для нужд маломобильных граждан.
Первый этаж дома будет нежилым, там размесятся помещения торгового и социально-бытового назначения. В вестибюле разместятся комната для колясок, комната консьержа с санузлом, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков. Здание оснастят двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью в 1000 и 630 килограммов.
Придомовая территория будет благоустроена, во дворе будут оборудованы детская и спортивная площадки, возле дома разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Также возле дома появится плоскостная парковка.
В настоящее время строители завершают монтаж фасадов, начата черновая отделка помещений. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2020 году.
10:49 Город (Москва и область) Строительство жилого дома по программе реновации завершается в Восточном Измайлово
09:31 Город (Москва и область) На ВДНХ отметят Всероссийский день хоккея
09:00 Город (Москва и область) За восемь лет работы горячая линия по вопросам госуслуг приняла 5 миллионов звонков
08:51 Город (Москва и область) Гололедица ожидается в Москве 29 ноября
08:44 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в декабре
19:36 Город (Москва и область) Собянин пожелал москвичам на Новый год уверенности в завтрашнем дне
11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов
10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД