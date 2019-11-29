29 ноября. Mossovetinfo.ru – В районе Восточное Измайлово завершается строительство жилого дома в рамках программы реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.



Монолитный односекционный дом с подземной автостоянкой строится по индивидуальному проекту на 13-й Парковой улице. В доме будет 147 квартир: 34 однокомнатных, 85 двухкомнатных, 27 трехкомнатных и 1 четырехкомнатная. Четыре двухкомнатные квартиры будут приспособлены для нужд маломобильных граждан.



Первый этаж дома будет нежилым, там размесятся помещения торгового и социально-бытового назначения. В вестибюле разместятся комната для колясок, комната консьержа с санузлом, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков. Здание оснастят двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью в 1000 и 630 килограммов.



Придомовая территория будет благоустроена, во дворе будут оборудованы детская и спортивная площадки, возле дома разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Также возле дома появится плоскостная парковка.



В настоящее время строители завершают монтаж фасадов, начата черновая отделка помещений. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2020 году.