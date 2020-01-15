15 января. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья началось в Даниловском районе Москвы, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.
Односекционный 11-этажный жилой дом с подземной парковкой строится на улице Ленинская Слобода. Всего в доме будет 98 квартир: 60 однокомнатных, 27 двухкомнатных, 10 трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Три квартиры будут специально приспособлены для маломобильных граждан.
Первый этаж здания будет нежилым, в нем разместятся помещения торгового и социально-бытового назначения.
В вестибюле здания будут размещены комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, помещение для колясок, зона почтовых ящиков.
Здание оснастят двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью в 600 и 1000 килограммов. Вход в здание, вестибюль и лифтовой холл будут расположены на одном уровне с землей, что позволит маломобильным гражданам и мама с детскими колясками без проблем попадать в подъезд.
Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле здания будет обустроена плоскостная парковка.
Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2021 году.
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