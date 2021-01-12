12 января. Mossovetinfo.ru – Студенты вузов в Московской области продолжат учиться дистанционно как минимум до 6 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Карты студентов до этой даты будут заблокированы.



Учащиеся средних профессиональных учебных заведений могут вернуться к очному обучению с 13 января. Карты учащихся будут разблокированы.