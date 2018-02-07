Суд отменил незаконное решение депутатов Якиманки о проведении референдума 18 марта



7 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Судья Замоскворецкого районного суда Нелли Рубцова удовлетворила заявление межрайонного прокурора Замоскворецкой прокуратуры Максима Киселева - признала незаконным и отменила решение совета депутатов Якиманки от 25 января 2018 года о проведении местного референдума в день президентских выборов 18 марта. Об этом сообщает корреспондент ИА «Моссовет» из зала суда.



В ходе судебного заседания было установлено, что вынесенные решением Совета депутатов на референдум вопросы не относятся к полномочиям районных собраний, а часть - к вопросам местного значения. Также судом установлено нарушение нормы Закона о референдумах - «множественное толкование» итогов референдума.



Муниципальные депутаты совета района Якиманка вынесли 25 января на референдум восемь вопросов, в том числе - о переносе памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в парк «Музеон».