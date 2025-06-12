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17 июня — Mossovetinfo.ru — Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскани...
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Дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и области 15 июня
15 июня — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоско...
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Дождь, местами сильный, гроза ожидаются в Москве со второй половины дня 13 июня - МЧС
12 июня — Mossovetinfo.ru — 13 июня, в пятницу, в Москве со второй половины дня ожидаются дождь, местами сильный, гроза, ...