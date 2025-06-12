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Город (Москва и область)     17.06.2025 18:19

Суд по иску Генпрокуратуры обратил аэропорт Домодедово в доход государства

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Теги:  Домодедово  прокуратура  суд  аэропорт  в доход государству 

17 июня — Mossovetinfo.ru — Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ холдинг», которая управляет группой компаний аэропорта Домодедово стоимостью более 1 трлн руб.

Иск полностью удовлетворен и приведен к исполнению, - рассказал собеседник агентства, попросивший не уточнять его данные, слушания проходили в закрытом режиме, - сообщает РИА Новости.

Прокуроры выявили противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации. Ранее Каменщику и Когану постановлением судебных приставов-исполнителей было временно ограничен выезд из страны.

Ранее сообщалось, что прокуратура в иске к ним и 30 российским и иностранным компаниям группы просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей ООО ДМЕ Холдинг.

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Теги: 
Домодедово  прокуратура  суд  аэропорт  в доход государству 

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