17 марта. Mossovetinfo.ru – В детских садах Москвы с 21 марта по 12 апреля сохранится свободное посещение, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Согласно указу мэра Москвы от 16 марта, государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты. Однако, в детских садах сохранится возможность посещения. Родители сами смогут принять решение, вести ли ребенка в детский сад.
Кроме того, по запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс. При этом, перед уроками у детей будут измерять температуру, а помещения будут регулярно дезинфицировать.
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