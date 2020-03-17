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Город (Москва и область)     17.03.2020 11:05

Свободное посещение сохранится в детских садах Москвы с 21 марта до 12 апреля

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Теги:  дети  детские сады  школы  коронавирус 

17 марта. Mossovetinfo.ru – В детских садах Москвы с 21 марта по 12 апреля сохранится свободное посещение, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Согласно указу мэра Москвы от 16 марта, государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты. Однако, в детских садах сохранится возможность посещения. Родители сами смогут принять решение, вести ли ребенка в детский сад.

Кроме того, по запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс. При этом, перед уроками у детей будут измерять температуру, а помещения будут регулярно дезинфицировать.


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Теги: 
дети  детские сады  школы  коронавирус 

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