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Город (Москва и область)     27.01.2021 09:19

Таксистам и курьерам в Москве разрешили сделать прививку от COVID-19 вне зависимости от гражданства

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  такси  курьеры 

27 января. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы поддержали предложение о вакцинации от коронавируса курьеров и таксистов вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее с предложением о вакцинации своих таксистов вне зависимости от гражданства и наличия полиса к городским властям обратился «Яндекс».

Решение поддержать предложение было принято в связи с тем, что таксисты и курьеры контактируют с большим количеством москвичей, поэтому вакцинация поможет снизить риск заболевания как для них самих, так и для тех, кто пользуется услугами такси и курьеров.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. Первоначально сделать прививку могли сделать представители групп риска, категории которых регулярно расширялись. А с середины января прививку от коронавируса в Москве могут сделать все желающие при наличии паспорта и полиса ОМС.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  такси  курьеры 

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