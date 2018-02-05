Талдомским судом принято решение о блокировке сайтов с видеоиграми о жестоком обращении с животными

5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Решениями Талдомского городского суда удовлетворены исковые требования прокуратуры о блокировке трех интернет-сайтов с видеоиграми о жестоком обращении с животными. Об этом сообщила в пятницу прокуратура Московской области.



«После вступления судебных решений в законную силу они будут направлены в Роскомнадзор», - отмечается в сообщении.