8 сентября. Mossovetinfo.ru – «Танцующий» светофор установили на одном из пешеходных переходов на Цветном бульваре, сообщает портал mos.ru.
На красном сигнале для пешеходов необычного светофора изображение человечка не стоит, а танцует. Рядом со светофором установлена специальная кабина, в которую любой желающий может зайти и станцевать. Его движения будут передаваться на красный сигнал светофора. Если в кабине никого нет, светофор будет работать в обычном режиме.
«Танцующий» светофор поможет скоротать время в ожидании зеленого сигнала и поднимет пешеходам настроение.
16:24 Город (Москва и область) «Танцующий» светофор установили на Цветном бульваре
13:08 Общество Наблюдатели будут вести параллельный подсчет голосов на выборах мэра Москвы
12:49 Город (Москва и область) Аудиогид по станциям МЦК выпустили ко Дню города
11:44 Город (Москва и область) Какие музеи чаще всего посещают в рамках программы «Музеи - детям»
11:16 Город (Москва и область) Более 110 тысяч человек смогут проголосовать на «дачных» участках на выборах мэра Москвы
09:52 Общество Какая погода будет в Москве в День города
09:24 Город (Москва и область) Где в Москве запустят фейерверки в День города
08:39 Город (Москва и область) Как работает метро в Москве в День города
08:32 Город (Москва и область) День города: как работают автобусы в Москве 8 и 9 сентября
10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре