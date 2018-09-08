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Город (Москва и область)     08.09.2018 16:24

«Танцующий» светофор установили на Цветном бульваре

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Теги:  Цветной бульвар  светофоры 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – «Танцующий» светофор установили на одном из пешеходных переходов на Цветном бульваре, сообщает портал mos.ru.

На красном сигнале для пешеходов необычного светофора изображение человечка не стоит, а танцует. Рядом со светофором установлена специальная кабина, в которую любой желающий может зайти и станцевать. Его движения будут передаваться на красный сигнал светофора. Если в кабине никого нет, светофор будет работать в обычном режиме.

«Танцующий» светофор поможет скоротать время в ожидании зеленого сигнала и поднимет пешеходам настроение.


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Теги: 
Цветной бульвар  светофоры 

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