24 августа. Mossovetinfo.ru – В московском метро появятся транспортные карты «Тройка» и проездные билеты «Единый» с дизайном, посвященным 871-летию Москвы. Об этом сообщает mos.ru.



Всего выпустят 10 тысяч тематических карт «Тройка» и 400 тысяч «Единых». Москва отметит День города 8 и 9 сентября.