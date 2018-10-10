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Город (Москва и область)     10.10.2018 14:40

Тематический поезд «Привет, Москва!» запустили на Кольцевой линии метро

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Теги:  метро  метрополитен  тематический поезд 

10 октября. Mossovetinfo.ru – Тематический поезд «Привет, Москва!» запущен на Кольцевой линии метрополитена в рамках одноименного культурно-просветительского проекта.

Новый тематический поезд поможет пассажирам узнать об исторических событиях и легендах Москвы. Кроме того, внутри поезда нанесены хештеги #узнаюподороге и #приветМосква. Пассажиры могут выложить свои фотографии на фоне поезда с данными хештегами и таким образом принять участие в розыгрыше призов от метрополитена.

Поезд «Привет, Москва!» имеет уникальное оформление. Вагоны поезда выкрашены в белый цвет с красной полосой. Новый тематический поезд будет ходить по Кольцевой линии в течение 10 месяцев, при этом каждые 2 месяца экспозиция поезда будет дополнятся и изменятся. Кроме того, в рамках проекта планируется запуск еще четырех тематических поездов. Они будут посвящены музыке, кино, истории, а также литературе и театру. Запустить их планируется на других линиях московской подземки.


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Теги: 
метро  метрополитен  тематический поезд 

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