10 октября. Mossovetinfo.ru – Тематический поезд «Привет, Москва!» запущен на Кольцевой линии метрополитена в рамках одноименного культурно-просветительского проекта.



Новый тематический поезд поможет пассажирам узнать об исторических событиях и легендах Москвы. Кроме того, внутри поезда нанесены хештеги #узнаюподороге и #приветМосква. Пассажиры могут выложить свои фотографии на фоне поезда с данными хештегами и таким образом принять участие в розыгрыше призов от метрополитена.



Поезд «Привет, Москва!» имеет уникальное оформление. Вагоны поезда выкрашены в белый цвет с красной полосой. Новый тематический поезд будет ходить по Кольцевой линии в течение 10 месяцев, при этом каждые 2 месяца экспозиция поезда будет дополнятся и изменятся. Кроме того, в рамках проекта планируется запуск еще четырех тематических поездов. Они будут посвящены музыке, кино, истории, а также литературе и театру. Запустить их планируется на других линиях московской подземки.