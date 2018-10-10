10 октября. Mossovetinfo.ru – Тематический поезд «Привет, Москва!» запущен на Кольцевой линии метрополитена в рамках одноименного культурно-просветительского проекта.
Новый тематический поезд поможет пассажирам узнать об исторических событиях и легендах Москвы. Кроме того, внутри поезда нанесены хештеги #узнаюподороге и #приветМосква. Пассажиры могут выложить свои фотографии на фоне поезда с данными хештегами и таким образом принять участие в розыгрыше призов от метрополитена.
Поезд «Привет, Москва!» имеет уникальное оформление. Вагоны поезда выкрашены в белый цвет с красной полосой. Новый тематический поезд будет ходить по Кольцевой линии в течение 10 месяцев, при этом каждые 2 месяца экспозиция поезда будет дополнятся и изменятся. Кроме того, в рамках проекта планируется запуск еще четырех тематических поездов. Они будут посвящены музыке, кино, истории, а также литературе и театру. Запустить их планируется на других линиях московской подземки.
14:40 Город (Москва и область) Тематический поезд «Привет, Москва!» запустили на Кольцевой линии метро
13:25 Происшествия Приставы заставили москвича оплатить 335 штрафов за нарушение ПДД
13:06 Власть Госдума приняла в I чтении законопроект Путина о налоговых льготах для пенсионеров
12:20 Город (Москва и область) Юбилейная выставка «Золотая осень» открылась на ВДНХ
12:06 Происшествия В Подмосковье убита следователь по особо важным делам МВД
14:40 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением мотофестиваля
11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ
10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации
01:24 Общество ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД
11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве
08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ
08:27 Город (Москва и область) Записать ребенка на «продленку» в Москве теперь можно в режиме онлайн