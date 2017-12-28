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Город     28.12.2017 11:25

Тематический поезд с фотовыставкой запущен на маршруте Москва - Тула

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Теги:  поезда  тематический поезд  железные дороги  фотовыставка 

28 декабря. Mossovetinfo.ru – Тематический поезд с фотовыставкой посвященной истории российских железных дорог запущен по маршруту Москва – Тула, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Новый тематический состав получил название «Люди и поезда. История в лицах», вагоны поезда украшают ретрофотографии из архива Музея Москвы, сделанные в период с 1904 по 1966 год.

На фотографиях пассажиры увидят эпизоды строительства железных дорог, которые в разные годы связали Москву с другими городами, московские вокзалы в разные периоды времени, портреты железнодорожников и пассажиров.

Запуск тематического поезда приурочен к 180-летию со дня торжественного открытия первой в России Царскосельской железной дороги, которое состоялось 30 октября 1837 года.


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Карта места

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Теги: 
поезда  тематический поезд  железные дороги  фотовыставка 

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