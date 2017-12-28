28 декабря. Mossovetinfo.ru – Тематический поезд с фотовыставкой посвященной истории российских железных дорог запущен по маршруту Москва – Тула, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.



Новый тематический состав получил название «Люди и поезда. История в лицах», вагоны поезда украшают ретрофотографии из архива Музея Москвы, сделанные в период с 1904 по 1966 год.



На фотографиях пассажиры увидят эпизоды строительства железных дорог, которые в разные годы связали Москву с другими городами, московские вокзалы в разные периоды времени, портреты железнодорожников и пассажиров.



Запуск тематического поезда приурочен к 180-летию со дня торжественного открытия первой в России Царскосельской железной дороги, которое состоялось 30 октября 1837 года.