28 декабря. Mossovetinfo.ru – Тематический поезд с фотовыставкой посвященной истории российских железных дорог запущен по маршруту Москва – Тула, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Новый тематический состав получил название «Люди и поезда. История в лицах», вагоны поезда украшают ретрофотографии из архива Музея Москвы, сделанные в период с 1904 по 1966 год.
На фотографиях пассажиры увидят эпизоды строительства железных дорог, которые в разные годы связали Москву с другими городами, московские вокзалы в разные периоды времени, портреты железнодорожников и пассажиров.
Запуск тематического поезда приурочен к 180-летию со дня торжественного открытия первой в России Царскосельской железной дороги, которое состоялось 30 октября 1837 года.
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