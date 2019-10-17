17 октября. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в Москве приблизилась к рекорду 1889 года, сообщает портал «Метеоновости».



Сообщается, что в 13:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура в +17 градусов.



Рекордная температура для 17 октября была зафиксирована в 1889 году, когда воздух в Москве прогрелся до +17,4 градуса.