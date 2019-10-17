Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     17.10.2019 14:15

Температура воздуха в Москве приблизилась к рекорду 1889 года

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  температура  рекорды 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в Москве приблизилась к рекорду 1889 года, сообщает портал «Метеоновости».

Сообщается, что в 13:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура в +17 градусов.

Рекордная температура для 17 октября была зафиксирована в 1889 году, когда воздух в Москве прогрелся до +17,4 градуса.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  температура  рекорды 

Возврат к списку

Лента новостей

14:15 Город (Москва и область) Температура воздуха в Москве приблизилась к рекорду 1889 года

13:37 В мире Лондон и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

12:48 Власть МИД РФ направит ноту США в связи задержанием американских дипломатов в Северодвинске

11:58 В мире Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты

11:37 Другое Московская скорая помощь стала второй по эффективности среди крупных мегаполисов мира

Актуальные материалы

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru