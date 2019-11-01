Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     01.11.2019 14:00

Температура воздуха зимой в Москве будет около или выше нормы - синоптики

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  Гидрометцентр  прогноз 

1 ноября. Mossovetinfo.ru – Синоптики прогнозируют, что в зимний период температуры воздуха будут около или выше нормы, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что зима в Европейской части России пока не наступила, текущий период синоптики характеризуют как «предзимье». Полноценной зимы пока нет, но и серьезного потепления уже не предвидится. Вильфанд также отметил, что устойчивый переход к минусовым среднесуточным температурам в Москве происходит в последней декаде ноября, только тогда можно будет говорить о наступлении зимы.

Вильфанд также отметил, что появления первых сугробов в Москве синоптики ожидают в конце ноября. При этом, по словам Вильфанда, прогнозировать осадки невозможно, так как из-за дрейфа климата погода меняется. Поэтому в долгосрочном прогнозе невозможно предсказать, когда установится устойчивый снежный покров.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  Гидрометцентр  прогноз 

Возврат к списку

Лента новостей

15:02 Город (Москва и область) Макет Москвы на ВДНХ после обновления увеличился на 100 квадратных метров

14:00 Город (Москва и область) Температура воздуха зимой в Москве будет около или выше нормы - синоптики

13:36 В России В России вступил в силу закон о запрете выдачи микрозаймов под залог жилья

13:10 Город (Москва и область) Жилой дом по программе реновации построят до конца года на юге Москвы

12:55 Город (Москва и область) В ноябрьские праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

Актуальные материалы

17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы

16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием

13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин

12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru