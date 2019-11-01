1 ноября. Mossovetinfo.ru – Синоптики прогнозируют, что в зимний период температуры воздуха будут около или выше нормы, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Вильфанд отметил, что зима в Европейской части России пока не наступила, текущий период синоптики характеризуют как «предзимье». Полноценной зимы пока нет, но и серьезного потепления уже не предвидится. Вильфанд также отметил, что устойчивый переход к минусовым среднесуточным температурам в Москве происходит в последней декаде ноября, только тогда можно будет говорить о наступлении зимы.



Вильфанд также отметил, что появления первых сугробов в Москве синоптики ожидают в конце ноября. При этом, по словам Вильфанда, прогнозировать осадки невозможно, так как из-за дрейфа климата погода меняется. Поэтому в долгосрочном прогнозе невозможно предсказать, когда установится устойчивый снежный покров.