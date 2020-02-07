Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     07.02.2020 08:56

Температурный рекорд зимы установлен в Москве в ночь на 7 февраля

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  мороз  рекорды 

7 февраля. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Сообщается, что на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура в 9,8 градуса мороза. Предыдущий рекорд нынешней зимы был зафиксирован сутками ранее, когда температура опустилась до -7,8 градуса.

При этом, самая низкая температура осенне-зимнего периода 2019-2020 года была зафиксирована 23 ноября, когда температура опустилась до -11,5 градуса.

Несмотря на наступившие в Москве морозы, средняя температура с начала календарной зимы превышает норму на 8 градусов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  мороз  рекорды 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:37 В России В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

09:06 Город (Москва и область) Первый в России учебный центр офисов «Мои документы» отмечает пятилетие

08:56 Город (Москва и область) Температурный рекорд зимы установлен в Москве в ночь на 7 февраля

08:40 Город (Москва и область) Около 3 тысяч человек получили жилье по реновации на севере Москвы

08:23 Город (Москва и область) Шесть столичных клиник получили оборудование для диагностики рака

Актуальные материалы

18:38 Общество Оппозиция в письме Собянину попросила не препятствовать проведению «Марша Бориса Немцова» 29 февраля

22:27 В мире РЖД приостановили сообщение с Китаем из-за короновируса

10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию

10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве

12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru