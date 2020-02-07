7 февраля. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.



Сообщается, что на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура в 9,8 градуса мороза. Предыдущий рекорд нынешней зимы был зафиксирован сутками ранее, когда температура опустилась до -7,8 градуса.



При этом, самая низкая температура осенне-зимнего периода 2019-2020 года была зафиксирована 23 ноября, когда температура опустилась до -11,5 градуса.



Несмотря на наступившие в Москве морозы, средняя температура с начала календарной зимы превышает норму на 8 градусов.