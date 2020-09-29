29 сентября. Mossovetinfo.ru - Почти в половине домов Московской области уже включено отопление, об сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе совещания с членами правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.



В настоящий момент тепло подано в 47% жилых домов области. Губернатор дал поручение главам муниципалитетов следить за своевременным подключением отопления во всех многоквартирных домах.



Согласно регламенту, отопление в Московской области включается, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов тепла в течение 5 суток. Однако, в связи с пришедшим в регион похолоданием и ростом сезонных инфекционных заболеваний, было принято решение включить отопление раньше.