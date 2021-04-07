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Город (Москва и область)     08.04.2021 08:43

Территории возле трех станций МЦД благоустроят к лету

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Теги:  МЦД  благоустройство 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Благоустройство возле станций МЦД Печатники, Курьяново и Щукинская завершат летом 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В рамках благоустройства обустроят новые тротуары, установят лавочки и урны, высадят деревья и кустарники, обустроят газоны. Также предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения.

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Карта места

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Теги: 
МЦД  благоустройство 

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