Территории возле трех станций МЦД благоустроят к лету

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Благоустройство возле станций МЦД Печатники, Курьяново и Щукинская завершат летом 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.



В рамках благоустройства обустроят новые тротуары, установят лавочки и урны, высадят деревья и кустарники, обустроят газоны. Также предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения.