5 марта. Mossovetinfo.ru – Общественное пространство около станции метро «Марьина роща» в районе Шереметьевской улицы благоустроят в 2019 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



Согласно проекту благоустройства, тротуары замостят плиткой, установят новый бордюрный камень, обновят асфальтовое дорожное покрытие и установят ливневую канализацию.



На благоустроенной территории установят новые светильники, скамейки и урны, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Благодаря этому, более комфортной станет пересадка со станции метро «Марьина Роща» на наземный транспорт.