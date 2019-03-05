Другие материалы
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Город (Москва и область)
05.03.2019, 08:28
В московском метро поступили в продажу кожаные браслеты «Тройка»
5 марта. Mossovetinfo.ru – Кожаные браслеты с функционалом «Тройки» поступили в продажу в московском метро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена. Всего в продажу ...
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Город (Москва и область)
05.03.2019, 07:49
Какие парки Москвы подготовили программу к 8 марта
5 марта. Mossovetinfo.ru – Праздничную программу в Международный женский день подготовили 18 московских парков. В каких парках можно будет отпраздновать 8 Марта: — Парк Горького (10:00–22:0...
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Город (Москва и область)
05.03.2019, 07:45
Праздничную программу к 8 марта подготовили 18 московских парков
5 марта. Mossovetinfo.ru – Праздничную программу в Международный женский день подготовили 18 московских парков. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. В пятн...