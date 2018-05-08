8 мая. Mossovetinfo.ru - Салюты и фейерверки 9 мая 2018 года в Москве запустят с 33 точек. Салюты организуют на 16 площадках, фейерверки запустят в 17 парках.Точки запуска артиллерийских салютов 9 мая 2018 года в Москве— Поклонная гора (2 точки)— Ново-Переделкино– Нагатинский затон— Южное Бутово— Обручевский район— Парк «Кузьминки»— Городок им. Баумана— Покровское-Стрешнево (на территории аэродрома «Тушино»)— Митино (улица Рословка, д. 5)-– ВДНХ (на площади между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей)— Лианозово (ул. Новгордская, д. 38)— «Парк Дружбы»,— Лужнецкая набережная (на территории олимпийского комплекса «Лужники», напротив Большой спортивной арены)— Троицк— Парк Победы— Парк Победы— Парк 50-летия Октября— Таганский парк— Сад Эрмитаж— Парк «Красногвардейские пруды»— Парк Горького— Сад имени Баумана— Лианозовский парк— Бабушкинский парк— Парк «Сокольники»— Измайловский парк— Перовский парк— Сиреневый сад— Парк «Кузьминки»— Воронцовский парк— Парк Садовники— парк «Северное Тушино»