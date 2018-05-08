Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     08.05.2018 21:55

Точки запуска салюта 9 мая в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  салют  9 мая  фейерверки  День Победы 

8 мая. Mossovetinfo.ru - Салюты и фейерверки 9 мая 2018 года в Москве запустят с 33 точек. Салюты организуют на 16 площадках, фейерверки запустят в 17 парках.

Точки запуска артиллерийских салютов 9 мая 2018 года в Москве

ЗАО

— Поклонная гора (2 точки)
— Ново-Переделкино

ЮАО

– Нагатинский затон

ЮЗАО

— Южное Бутово
— Обручевский район

ЮВАО

— Парк «Кузьминки»

ВАО

— Городок им. Баумана

СЗАО

— Покровское-Стрешнево (на территории аэродрома «Тушино»)
— Митино (улица Рословка, д. 5)

СВАО

-– ВДНХ (на площади между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей)
— Лианозово (ул. Новгордская, д. 38)

САО

— «Парк Дружбы»,

ЦАО

— Лужнецкая набережная (на территории олимпийского комплекса «Лужники», напротив Большой спортивной арены)

ТиНАО

— Троицк

Зеленоград

— Парк Победы

Точки запуска фейерверков в парках 9 мая 2018 года в Москве:

ЗАО

— Парк Победы
— Парк 50-летия Октября

ЦАО

— Таганский парк
— Сад Эрмитаж
— Парк «Красногвардейские пруды»
— Парк Горького
— Сад имени Баумана

СВАО

— Лианозовский парк
— Бабушкинский парк

ВАО

— Парк «Сокольники»
— Измайловский парк
— Перовский парк
— Сиреневый сад

ЮВАО

— Парк «Кузьминки»

ЮЗАО

— Воронцовский парк

ЮАО

— Парк Садовники

СЗАО

— парк «Северное Тушино»

Смотрите также:

Какие улицы перекроют 9 мая
Как будет работать метро 9 мая

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
салют  9 мая  фейерверки  День Победы 

Возврат к списку

Лента новостей

22:16 В мире США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе - Трамп

21:55 Город (Москва и область) Точки запуска салюта 9 мая в Москве

17:22 В России Госдума поддержала кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

17:16 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве 9 мая

13:37 В России Telegram обжаловал решение суда о предоставлении ФСБ ключей шифрования

Актуальные материалы

21:55 Город (Москва и область) Точки запуска салюта 9 мая в Москве

17:16 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве 9 мая

13:37 В России Telegram обжаловал решение суда о предоставлении ФСБ ключей шифрования

13:01 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 9 мая

07:36 Город (Москва и область) Воробьевы горы готовят к открытию фан-зоны ЧМ-2018

12:24 В России Владимир Путин вступил в должность президента России

20:15 Происшествия 300 человек доставлены в полицию с несогласованной акции в центре Москвы

22:17 Происшествия Экс зампрефекта ЮАО Москвы задержан по подозрению в создании ОПГ в период работы в ЮАО

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru