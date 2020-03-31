31 марта. Mossovetinfo.ru – Только 10% новых заболевших коронавирусом в Москве в последние 2 недели посещали европейские страны, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.
Около 40% людей среди новых заболевших – люди в возрасте от 40 до 65 лет, порядка 35% - в возрасте от 18 до 40 лет. 20% заболевших – люди старше 65 лет и 5% - дети.
Все заболевшие и контактировавшие с ними находятся под медицинским контролем.
За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 387 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве выявлено 1613 случаев заражения.
С 30 марта в столице ограничено передвижение по городу, для жителей введен режим домашней самоизоляции. Аналогичные меры введены также в Московской области.
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