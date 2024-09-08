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Город (Москва и область)     09.09.2024 08:57

Только 17,8 тысячи избирателей смогли проголосовать бумажными бюллетенями на выборах в Москве непосредственно на участках — Мосгоризбирком

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Теги:  Мосгордума  выборы  итоги  мнения  Мосгоризбирком  процедуры  легитимность 

9 сентября — Mossovetinfo.ru — В ходе трехдневного голосования, которое проходило 6, 7, 8 сентября, более 3,15 млн человек приняли участие на выборах депутатов в Мосгордуму, ТиНАО и Куркино в Москве, проинформировал заместитель председателя Московской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

По информации МГИК, почти 2,7 млн – избирателей голосовали онлайн и еще 320 тысяч избирателей с помощью терминалов электронного голосования на избирательных участках.

Еще 140 тысяч москвичей выбрали бумажные бюллетени, отмечает зампред МГИК. Из этого числа только около 9,6 тысячи человек до 2 сентября подавали заявку, а еще 8,2 тысячи оформили заявление на участке.

Также бумажными бюллетенями голосовали избиратели на дому в переносные урны. Эксперты и наблюдатели отмечают, что данные итогов голосования бумажными бюллетенями, за счет голосования «надомников», имеют существенный прекос в сторону победителей от «Единой России», но в целом доля голосования бумажными бюллетенями не повлияла на общей результат выборов, который определялся на прошедших выборах голосованием в ДЭГ.

Напомним, что по данным МГИК, только около 13,5 тыс. жителей Москвы заранее заявили о своем желании голосовать на выборах 6-8 сентября с помощью бумажного бюллетеня.

Согласно официальным Сведениям о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории города Москвы по состоянию на 1 июля 2024 года, в Москве Число избирателей, участников референдума составляет 7 763 361 избирателей.

По предварительным результатам трехдневного голосования, более трех четвертей мест в Мосгордуме восьмого созыва, в 38 округах их 45, получила партия «Единая Россия».

Многие эксперты считают неоправданно дискриминационными условия выборов в Москве, поддержанные Мосгоризбиркомом в части введения дополнительных процедур для получения бумажных бюллетеней на избирательном участке. Также, в отличии от ДЭГ, избиратели, голосующие бумажными бюллетенями не принимают участие в розыгрыше призов - «Миллион призов» - своеобразной лотереи. Напомним, что до введения розыгрыша «Миллион призов» Центризбирком был категорическим противником различных розыгрышей и лотерей на выборах.

Также на нынешних выборах Мосгоризбирком ввел минимальный размер финансов, который можно перечислить кандидатам в избирательный фонд.

По мнению одного из самых авторитетных российских экспертов в сфере политологии и выборов, — председателя совета директоров «Никколо М», члена совета директоров Европейской ассоциации политических консультантов, члена Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) и первого президента РАПК Игоря Минтусова, «то, что сделал Мосгоризбирком, когда принял решение отказаться от бумажных бюллетеней, — положило конец электоральной демократии в столице». Также по мнению Минтусова , «инструкции и технологии контроля ДЭГ, которые написал ЦИК, являются неоперациональными. По ним и результаты голосования нельзя оспорить — в суд просто нельзя будет предоставить ни одного документа, потому что они не описаны в инструкциях».

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Теги: 
Мосгордума  выборы  итоги  мнения  Мосгоризбирком  процедуры  легитимность 

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