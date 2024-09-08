9 сентября — Mossovetinfo.ru — В ходе трехдневного голосования, которое проходило 6, 7, 8 сентября, более 3,15 млн челове...

9 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоск...

8 сентября — Mossovetinfo.ru — Сегодня, 8 сентября – последний день голосования на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и К...